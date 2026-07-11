بعد أربع سنوات من الغياب… طفلا الأمير هاري يلتقيان الملك تشارلز في لقاء عائلي نادر

دبي - فريق التحرير: بعد وصولهما إلى المملكة المتحدة، التقى طفلا الأمير هاري وميغان ماركل، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، بجدهما الملك تشارلز الثالث للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وبعد أيام من وصول دوق ساسكس إلى بريطانيا للمشاركة في عدد من فعاليات ألعاب إنفيكتوس، حظي الطفلان آرتشي البالغ من العمر سبع سنوات وليليبت البالغة من العمر خمس سنوات بلقاء نادر مع جدهما في منزل هايغروف هاوس، وفق ما أكده قصر باكنغهام لصحيفة “ديلي ميل” في العاشر من يوليو.

وأوضح القصر في بيانه أن اللقاء كان “مناسبة عائلية خاصة”، ولذلك لن يتم نشر أي صور من الاجتماع العائلي.

ويأتي هذا اللقاء المفاجئ بعد نحو عام من أول لقاء جمع الأمير هاري بوالده الملك تشارلز في كلارنس هاوس خلال جلسة شاي خاصة، وسط حالة من التوتر والابتعاد التي طبعت علاقتهما خلال السنوات الماضية.

وكان قرار هاري بإحضار عائلته إلى بريطانيا خطوة لافتة، خصوصًا بعد خسارته الاستئناف المتعلق بقرار الحكومة البريطانية سحب الحماية الأمنية الرسمية عنه وعن عائلته عقب تخليه وزوجته ميغان عن مهامهما كأفراد عاملين في العائلة المالكة.

وكان الأمير هاري قد قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في مايو 2025: “لا أرى عالمًا يمكنني فيه إعادة زوجتي وأطفالي إلى المملكة المتحدة في هذه المرحلة، والأشياء التي سيفتقدونها هي كل شيء. أنا أحب بلدي، لطالما أحببته، رغم ما فعله بعض الأشخاص فيه.”

لكن موقفه تغير لاحقًا، بعدما عاد آرتشي وليليبت إلى لندن، رغم أن ملف الحماية الأمنية بقي من أبرز نقاط الخلاف بينه وبين والده.

وأشار هاري سابقًا إلى أن حل هذه القضية كان ممكنًا بيد والده، قائلاً إن الأمر كان يتطلب السماح للخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن متحدثًا باسم القصر الملكي رد على هذه التصريحات مؤكدًا أن القضية “تمت مراجعتها بشكل متكرر ودقيق من قبل المحاكم، مع الوصول إلى النتيجة نفسها في كل مرة”.

ورغم التوترات التي شهدتها علاقته بعائلته، ومن بينها شقيقه الأمير وليام، أكد هاري رغبته في المصالحة، خاصة بعد إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان.

وقال هاري في مقابلة سابقة: “أود المصالحة مع عائلتي، دائمًا. لا فائدة من الاستمرار في القتال بعد الآن. لا أعرف كم من الوقت بقي لوالدي، إنه لا يتحدث معي بسبب قضية الحماية الأمنية، لكن سيكون من الجميل أن نتصالح.” وأضاف: “سيكون من الجميل أن تأتي المصالحة الآن.”

ويُعد لقاء آرتشي وليليبت بجدهما الملك تشارلز أحدث محطة في تطورات العلاقة داخل العائلة المالكة البريطانية، بعد سنوات من الخلافات التي أعقبت ابتعاد الأمير هاري وميغان عن الحياة الملكية الرسمية.