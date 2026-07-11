أنطوني هوبكنز يحقق حلم عمره بعد ٨٨ عامًا ويفاجئ العالم بقراره

دبي - فريق التحرير: يفتح النجم أنطوني هوبكنز صفحة جديدة في مسيرته الفنية، بعدما قرر خوض تجربة مختلفة تماماً، رغم امتلاكه أكثر من ٦٥ عاماً من العطاء الفني وفوزه بجائزتي أوسكار وتقديمه ما يزيد على ١٥٠ عملاً سينمائياً وتلفزيونياً.

وأعلن الممثل الويلزي، البالغ من العمر ٨٨ عاماً، توقيعه عقداً مع شركة Decca Classics، استعداداً لإطلاق ألبوم موسيقي جديد بعنوان “Life is a Dream”، ولكن هذه المرة بصفته مؤلفاً للموسيقى الكلاسيكية، وليس ممثلاً.

ومن المقرر طرح الألبوم في ٢١ أغسطس ٢٠٢٦، ويضم مجموعة من المقطوعات التي ألّفها هوبكنز على مدار مراحل مختلفة من حياته، ويؤديها قائد الأوركسترا العالمي غوستافو دوداميل بمشاركة أوركسترا فيلهارمونيا وعدد من العازفين المحترفين. وقد سُجل الألبوم في قصر ألكسندرا بلندن خلال أبريل ٢٠٢٦.

وسيكون أول إصدار من الألبوم مقطوعة “Bracken Road”، المستوحاة من ذكريات طفولة هوبكنز في جنوب ويلز، وهي جزء من عمله الموسيقي “١٩٤٧: Suite for Solo Piano and Orchestra”.

وعبّر هوبكنز عن سعادته بهذه الخطوة قائلاً: “كانت الموسيقى أول حب في حياتي، وأول أمنية راودتني. لقد ألفت الموسيقى طوال حياتي، وبعض هذه المقطوعات رافقتني لعقود، وما زلت أعود إليها حتى اليوم.”

وأضاف: “حياتي كلها أشبه بحلم، والتوقيع مع Decca شرف العمر. لقد كان من دواعي فخري التعاون مع أوركسترا فيلهارمونيا، والعازفين غريغوريو نييتو وسيرجيو تييمبو، كما أتوجه بخالص امتناني للمايسترو غوستافو دوداميل، الذي منح كل نغمة معنىً عميقاً وحوّلها إلى لوحة موسيقية تنبض بالمشاعر.”

وأكدت شركة الإنتاج أن الألبوم يكشف جانباً مختلفاً من شخصية هوبكنز، ويعكس عمقاً عاطفياً وروحاً سردية تشبه تلك التي ميزت مسيرته السينمائية.

يُذكر أن عشق أنطوني هوبكنز للموسيقى بدأ منذ طفولته، إذ تعلم العزف على البيانو في سن الرابعة، وقدم أعمالاً لموزارت وبيتهوفن وشوبان في سنواته الأولى. كما سبق أن أصدر أغنية منفردة عام ١٩٨٦، وألبوماً للموسيقى الكلاسيكية عام ٢٠١٢، إلى جانب تأليفه الموسيقى لعدد من الأفلام والأعمال التلفزيونية.