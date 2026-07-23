مسلسل “شراب التوت” يعود بموسمه الخامس.. وبطل “طبيب معجزة” مفاجأة الموسم الجديد

دبي - فريق التحرير: يترقب جمهور مسلسل “شراب التوت” (Kızılcık Şerbeti) عرض الموسم الخامس من العمل التركي الشهير، بعد أن شهدت الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع العديد من التطورات والأحداث المثيرة.

وكُشف عن موعد انطلاق تصوير الموسم الجديد وموعد عرض الحلقة الأولى، حيث من المقرر أن يبدأ فريق العمل التصوير يوم ٢٥ آب/أغسطس المقبل، على أن تُعرض أولى حلقات الموسم الخامس مساء الجمعة ١٨ ايلول/سبتمبر القادم.

ويواصل المسلسل تقديم قصته تحت إشراف المخرج أوزغور سيفيملي، ومن كتابة ميليس جيفليك، زينب غور، وميرفي غونتِم، فيما تتولى شركة Gold Film إنتاجه لصالح قناة Show TV.

كما يشهد الموسم الجديد انضمام الممثل مراد أيغن (Murat Aygen) إلى فريق العمل، حيث سيجسد شخصية جديدة تحمل اسم “ليدر” (Lider)، في خطوة يُتوقع أن تضيف مزيدًا من التشويق إلى أحداث المسلسل.

يُذكر أن موسيقى العمل تحمل توقيع الثنائي إيجه أولتشر وزوجها سيركان أولتشر، وقد حقق المسلسل منذ انطلاقه شعبية واسعة لدى الجمهور التركي.

ويأتي ذلك بعد خسارة مسلسل “شراب التوت” لعدد من شخصياته من بينهم سيلا تورك أوغلو، إمره ألتينتوبراك، باتوهان بوزكوروت يوزغوليش، إيجي أيرتيم، دوغوكان غونغور وغيرهم. ومن المنتظر أن يكشف الموسم الخامس كيف سيتعامل صنّاع العمل مع غياب الشخصية، وما التغييرات التي ستطرأ على السيناريو بعد عدة انسحابات.