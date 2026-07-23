نجوم “The Comeback” يتألقون في حفل الوصول الكبير بجدة قبل ليلة الملاكمة العالمية السبت

دبي - فريق التحرير: شهد نادي جدة لليخوت وفندق “إديشن جدة”، مساء يوم (الأربعاء)، إقامة حفل الوصول الكبير “Grand Arrivals Launch Party”، ضمن فعاليات أسبوع نزال الملاكمة العالمي “The Comeback”، الذي تتواصل أحداثه وصولًا إلى ليلة السبت المقبل في “جدة سوبر دوم”، بمشاركة نخبة من أبرز الملاكمين العالميين والسعوديين والعرب.

واستقبلت الفعالية نجوم بطاقة النزال وعددًا من الشخصيات المدعوة وممثلي وسائل الإعلام، وسط أجواء احتفالية تخللتها إطلالات الملاكمين على وقع الموسيقى الخاصة بهم، قبل الصعود إلى الحلبة.

وتصدر بطل العالم السابق في الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا والملاكم الألباني كريستيان برينغا الحضور، مع ارتفاع مستوى الترقب لمواجهتهما الرئيسية، في نزال يجمع بين اثنين من أبرز أصحاب القوة الهجومية؛ إذ يمتلك جوشوا ٢٩ انتصارًا احترافيًا، منها ٢٦ بالضربة القاضية، فيما حقق برينغا ٢٠ انتصارًا، جميعها بالضربة القاضية.

وكان جوشوا وبرينغا قد التقيا وجهًا لوجه أمس (الثلاثاء) على متن أحد اليخوت في نادي جدة لليخوت، في أول ظهور لهما خلال أسبوع النزال، حيث شكّل اللقاء بداية للأجواء الإعلامية المصاحبة للحدث، قبل ظهورهما اليوم إلى جانب بقية المشاركين في حفل الوصول الكبير.

وتضم أمسية “The Comeback” ١٣ نزالًا، من بينها نزالان على لقبين عالميين، إضافة إلى ثلاث مواجهات بمشاركة سعودية؛ حيث يواجه محمد العقل الملاكم المالطي لايدون تشيركوب، ويلتقي زياد المعيوف بالمكسيكي فرانك مانغو، فيما يخوض سلطان المحمد مواجهة أمام الإسباني إفرين بيسالدوش.

كما تشهد الأمسية دفاع البريطاني حمزة شيراز عن لقب منظمة الملاكمة العالمية “WBO” في الوزن فوق المتوسط أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، فيما يضع البريطاني جوش كيلي لقب الاتحاد الدولي للملاكمة “IBF” في الوزن فوق المتوسط الخفيف على المحك أمام الإيرلندي كاويمهين أغياركو. وتضم البطاقة أيضًا عددًا من النزالات الدولية والمشاركات العربية، يتقدمها الحضور المصري عبر عمر هيكل، الذي يواجه الإسباني برايان كاستيلانو، ومحمد مبروك، الذي يلتقي الكولومبي براين زاباتا، وذلك امتدادًا لمشاركتهما البارزة في حدث “Glory in Giza” خلال مايو الماضي.

وتأتي الفعالية ضمن برنامج متكامل لأسبوع النزال، الذي يعد أحد أبرز أحداث “تقويم جدة” بالتعاون مع “موسم الرياض”، وبالشراكة مع “ماتش روم” و”صلة” و”غولد ستار” و”كوينزبري”.

وتتواصل فعاليات الأسبوع اليوم (الخميس) بإقامة المؤتمر الصحفي الرسمي لجميع الملاكمين في “جدة بروميناد” عند الساعة التاسعة مساءً، حيث يلتقي المشاركون بوسائل الإعلام ويتحدثون عن استعداداتهم، قبل المواجهات المباشرة المنتظرة بينهم، على أن يُبث المؤتمر عبر منصة “DAZN”.