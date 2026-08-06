بعد التتويج بالمونديال… لامين يامال يقضي إجازة رومانسية مع حبيبته في سان تروبيه

دبي - فريق التحرير: يستمتع نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة، لامين يامال، بإجازته الصيفية بعد التتويج بلقب كأس العالم ٢٠٢٦، برفقة حبيبته المؤثرة الإسبانية إينيس غارسيا سانتوس.

والتُقطت للثنائي، الذي أعلن علاقتهما إلى العلن خلال عام ٢٠٢٦، صور أثناء تناولهما الغداء في مطعم Casa Amor بمدينة سان تروبيه الفرنسية، في أجواء هادئة بعيدًا عن ضغوط الملاعب.

ويأتي ظهور يامال بعد أسابيع قليلة من قيادة المنتخب الإسباني إلى التتويج بلقب كأس العالم، ليواصل الاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي قبل العودة إلى التزاماته مع نادي برشلونة. كما يُعد اللاعب، البالغ من العمر ١٩ عامًا، أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني، وسط توقعات بمشاركته أيضًا في مونديال ٢٠٣٠، حين سيكون في الثالثة والعشرين من عمره.

ولا يزال موعد بداية علاقة لامين يامال وإينيس غارسيا سانتوس غير معروف، إلا أنهما كشفا عنها رسميًا هذا العام.

وفي حديث سابق، علّقت إينيس على قصة تعارفهما، قائلة إن كثيرين يتوقعون قصة حب سينمائية، قبل أن تكشف أن الحقيقة كانت مختلفة تمامًا، مؤكدة أن بداية علاقتهما كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.