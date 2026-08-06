عادل إمام حاضر في “حين يكتب الحب” بطولة أحمد الفيشاوي، معتصم النهار وإلهام شاهين… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: وجّه صنّاع فيلم “حين يكتب الحب” تحية خاصة للفنان الكبير عادل إمام، من خلال ظهور ملصقات فيلمه المميّز “شمس الزناتي” ضمن أحداث العمل، في لفتة تقدير لمسيرته الفنية الحافلة.

ويشارك في بطولة فيلم “حين يكتب الحب” عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، درة، جميلة عوض، إلهام شاهين، شيري عادل، محسن بن منصور، سارة بركة، إلهام صفي الدين، وشريف حافظ.

والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، وإنتاج نايف عبد الله، وإخراج محمد هاني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من إنتاج شركتي Art World Production وReel Production.