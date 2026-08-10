شائعة الخيانة تعصف بزواج ترافيس باركر وكورتني كردشيان والمربية تفضح الحقيقة

دبي - فريق التحرير: وضعت ليه بارس، المربية السابقة لدى عائلة كردشيان، حدًا للتكهنات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ربطت بينها وبين ترافيس باركر، زوج كورتني كردشيان، بعدما كشفت في برنامج تلفزيوني عن دخولها سابقًا في علاقة مع أحد آباء الأطفال الذين كانت تعتني بهم.

وكانت بارس قد أثارت جدلًا واسعًا خلال مشاركتها في برنامج الواقع “Million Dollar Nannies”، بعدما اعترفت بأنها أقامت علاقة مع أحد عملائها في الماضي، وهو ما أدى إلى موجة من التكهنات حول هويته، بل وتسبب في خسارتها وظيفتها بعدما جرى الاستغناء عنها أمام الكاميرات. وخلال ظهورها في حلقة ٦ أغسطس من بودكاست “Boyfriend Material”، سألها المقدّم هاري جوزي مباشرة عما إذا كان ذلك الشخص هو ترافيس باركر، لتجيب سريعًا: “لا، يا إلهي، لا”.

وأوضحت بارس أن الواقعة حدثت قبل سنوات من عملها لدى عائلة كردشيان، مشيرة إلى أنها كانت تبلغ ٢٢ عامًا وانتقلت حديثًا إلى لوس أنجلوس في ذلك الوقت، بينما تبلغ اليوم ٣١ عامًا، ما يجعل ربط القصة بباركر غير منطقي زمنيًا. كما أكدت أن الرجل الذي كانت تشير إليه كان أعزب حينها، وقالت عن اعترافها السابق: “كان ذلك خطئي، كان يجب أن أبقي فمي مغلقًا”.

وكشفت بارس خلال المقابلة أنها حصلت على فرصة العمل لدى عائلة كردشيان عن طريق كنيستها، بعدما كان أفراد العائلة يرتادون المكان نفسه وكانوا يبحثون عن مربية أطفال، فقام القس بترشيحها لهم. وعندما سُئلت عن كورتني، اكتفت بالقول إنها كانت رائعة، قبل أن تضيف أنها لا تستطيع الحديث كثيرًا عن العائلة.

يُذكر أن كورتني كردشيان وترافيس باركر تزوجا عام ٢٠٢٢، ولديهما طفل واحد، إلى جانب أبنائهما من علاقاتهما السابقة.