ضربة قاسية للمسلسل التركي “قانون الطبيعة”.. لماذا تقلّص من ٢٦ إلى ١٣ حلقة؟

دبي - فريق التحرير: تلقى عشّاق الدراما التركية خبرًا صادمًا بشأن المسلسل الصيفي “قانون الطبيعة”، بعدما تقرر إنهاء عرضه رسميًا عند الحلقة الثالثة عشرة، لتكون بذلك الحلقة الأخيرة من العمل، في قرار يُعد من أبرز مفاجآت الموسم الصيفي الحالي.

وكان المسلسل من إنتاج شركة Ay Yapım، ويُعرض عبر شاشة قناة Star TV. وعلى الرغم من التوقعات الكبيرة التي رافقت العمل، والرهانات عليه ليكون أحد أبرز إنتاجات الموسم الصيفي، إلا أن رحلته ستنتهي مبكرًا عند الحلقة ١٣.

وبحسب ما نقلته مصادر تركية، كان من المقرر في البداية أن يمتد عقد مسلسل “قانون الطبيعة” حتى الحلقة ٢٦، قبل أن يتم تقليص العدد لاحقًا إلى ٢٢ حلقة، إلا أن القرار النهائي صدر بإنهاء العمل عند الحلقة ١٣ لتكون الحلقة الأخيرة منه.

وترى المصادر نفسها أن المشكلة لم تكن في السيناريو، وإنما في اختيار أبطال العمل، مشيرةً إلى أن الخيار الأنسب، بحسب رأيها، كان يتمثل في إسناد البطولة النسائية إلى وجه جديد إلى جانب ألبيرين دويماز، بدلًا من التشكيلة التي وقع عليها الاختيار في النهاية.

وتدور أحداث المسلسل حول يامان، المهندس الطموح والمثالي الذي تتغير حياته بعدما يتعرض للإهانة من دوغا، ابنة صاحب الشركة. وبعد حادث مأساوي، تجمع الأقدار بينهما مجددًا داخل مزرعة يصبح يامان مسؤولًا عن إدارتها، فيما تضطر دوغا إلى العمل فيها، ليتحول الصراع بينهما إلى منافسة يومية تتسلل إليها المشاعر، وسط أسرار وخفايا من الماضي.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التركية، من بينهم ألبيرين دويماز في دور المهندس الطموح “يامان”، وأوزجي ياغيز في دور الشابة القوية “دوغا”، إلى جانب هاكان يلماز، كوبرا بالجان، سيدا توركمان، نور يازار، تشاغلا دمير، لارا أصلان، ييغيتجان إرغين، عزيز جانر إينان، هوليا دويار، مطاليب موجديجي، أونور بيرك أرسلان أوغلو، أولجاي يوسف أوغلو، يوكسل أونال، بارتو زيتينجي وباتوهان سيل.