ماذا حدث لليام باين قبل سقوطه المأساوي؟ الشرطة تكشف تفاصيل جديدة

دبي - فريق التحرير: كشفت تقارير رسمية عن تفاصيل جديدة ومؤثرة تتعلق بالساعات الأخيرة في حياة نجم فرقة “وان دايركشن” البريطاني الراحل ليام باين، وذلك قبل وفاته المأساوية في أكتوبر ٢٠٢٤.

وفي التفاصيل، حصلت صحيفة “ديلي ميل” على نحو ٣ آلاف صورة ومستند وتقرير وشهادة من الشرطة الأرجنتينية، تضمنت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة لباين أثناء تجوله داخل فندق “كاساسور باليرمو” في بوينس آيرس. وأظهرت إحدى الصور النجم الراحل وهو يتحدث مع طاقم العمل في الفندق، بينما وثقت لقطات أخرى وجوده برفقة شخصَين في ردهة الفندق، فضلًا عن صورة ظهر فيها وهو يتأرجح على عمود خارج الفندق في الليلة التي سبقت وفاته.

وكان صاحب أغنية «What Makes You Beautiful» قد رحل عن عمر ناهز ٣١ عامًا، إثر سقوطه من شرفة غرفة نومه في الطابق الثالث من الفندق، يوم ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤. وأفاد تقرير التشريح بأنه سقط أثناء محاولته الهروب من غرفته، في ظل وجود الكحول والمخدرات في جسمه.

وأظهر تقرير السموم تعاطي باين مواد مخدرة، من بينها الكراك والكوكايين، بالإضافة إلى مادة أخرى، كما أشار إلى تعاطيه ما يُعرف بـ”الكوكايين الوردي”، وهو مخدر يُقال إنه قد يحتوي على مزيج من الكيتامين والميثامفيتامين و”إم دي إم إيه”.

كما كشفت التحقيقات أنه أرسل رسالة إلى إحدى السيدات عبر هاتفه صباح يوم وفاته.

وفي أعقاب الحادث بأشهر، وجّهت السلطات اتهامات بالقتل غير العمد إلى ٥ أشخاص، من بينهم مدير الفندق وموظفة استقبال وصديق المغني روجيليو نوريس، فيما وُجّهت إلى شخصين آخرين اتهامات بتزويد “باين” بالمخدرات.

إلا أنه في فبراير ٢٠٢٥، أُسقطت الاتهامات الموجهة إلى نوريس، الذي كان يواجه اتهامًا بالتخلي عن صديقه وعدم إبلاغ عائلة باين بتعثره وعودته إلى تعاطي المخدرات. كما أُسقطت الاتهامات عن مدير الفندق وموظفة الاستقبال، بينما لا يزال المتهمان بتزويد “باين” بالمخدرات بانتظار المحاكمة.

يُذكر أن ليام باين انطلق نحو الشهرة العالمية عام ٢٠١٠، بعدما التقى بزملائه في فرقة “وان دايركشن” من خلال برنامج المواهب “إكس فاكتور”. وأصدرت الفرقة ٥ ألبومات قبل أن ينفصل أعضاؤها عام ٢٠١٦.

وشارك زملاؤه السابقون في الفرقة، هاري ستايلز، زين مالك، لويس توملينسون ونايل هوران، في مراسم تشييع جثمانه التي أُقيمت في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ في كنيسة سانت ماري في إنجلترا.