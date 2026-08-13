بالصور: بطنها كشف المفاجأة.. إيمان الباني ومراد يلديريم ينتظران مولودهما الثاني

دبي - فريق التحرير: في خبر أسعد جمهورهما، أعلن النجم التركي مراد يلديريم وزوجته المغربية إيمان الباني انتظارهما مولودهما الثاني، بعد سنوات من زواجهما وتكوين عائلتهما الصغيرة.

وشارك الثنائي الخبر في التوقيت نفسه عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما، ظهرت فيها إيمان بفستان وردي، فيما بدا بطنها منتفخاً بوضوح، ما كشف عن تقدم مراحل الحمل.

وكتب مراد يلديريم وإيمان الباني تعليقاً موحداً على الصور: «Güzel haber… Good news»، أي “خبر سعيد”، في إشارة إلى حملهما بطفلهما الثاني.

وفي إحدى اللقطات، ظهر مراد وهو يضع يده بحنان على بطن زوجته، بينما ظهر في صورة أخرى وهو يقبّلها، إلى جانب صور عائلية جمعتهما بابنتهما الصغيرة، في أجواء عائلية دافئة عكست فرحتهما بهذه المرحلة الجديدة.

ولاقى الإعلان تفاعلاً واسعاً من جمهور الثنائي، الذي عبّر عن سعادته بهذا الخبر، وانهالت التعليقات التي حملت التهاني والتمنيات لهما ولطفلهما المنتظر بالصحة والسعادة.

وكان مراد يلديريم وإيمان الباني قد تزوجا في أواخر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ في إسطنبول، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات المعروفة، ليشكلا منذ ذلك الوقت واحداً من الثنائيات التي تحظى باهتمام الجمهور.