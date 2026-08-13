بعد أشهر من رحيلها.. أسرة حياة الفهد تحسم الجدل حول “وصيتها” وتحذّر من استغلال اسمها

دبي - فريق التحرير: أصدر الممثل القانوني لابنة الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد، المحامي والإعلامي خالد الراشد، بياناً رسمياً نفى فيه صحة ما يتم تداوله بشأن وجود وصية للراحلة تتعلق بإنشاء مبرة أو صندوق خيري، محذراً من استغلال اسمها أو صورتها لجمع التبرعات أو الترويج لمواد وأخبار غير صحيحة.

وشدد البيان على أن حياة الفهد لم تترك أي وصية بهذا الخصوص أو غيره، مؤكداً أن التركة جرى حصرها وتوزيعها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، عبر إدارة التوثيقات في وزارة العدل.

بيان رسمي من الأسرة الخاصة بالفنانة الراحلة حياة الفهد

نحن الممثل القانوني السابق للفنانة الراحلة حياة الفهد والممثل القانوني الحالي لابنتها سوزان نُعلن ما يلي:

لقد انتشرت مؤخراً إشاعة مغرضة تزعم وجود وصية من الراحلة تخصص جزءاً من تركتها لإنشاء مبرة أو صندوق خيري وتدعو الناس للتبرع باسمها، عبر جمعيات أو عملات أو روابط رقمية أو ما يُعرف بتداول (بالكوينز) وغيرها. وقد تداولت هذه الإشاعة مواقع إخبارية وفنية كويتية وخليجية وعربية بكثرة مع الأسف، مما أدى إلى استياء وانزعاج بالغ لدى بنات الراحلة وأحفادها، وتلقيهم اتصالات مكثفة تسأل عن مكان التبرع أو كيفية المساهمة في هذا الصندوق المزعوم، مما سبب لهم إزعاجاً وحرجاً كبيراً.

كما يتم حالياً استغلال لقاءات متلفزة للراحلة أجرتها أثناء حياتها، حيث كانت تتحدث عن قيم الرحمة والخير والمساعدة، وهي طبيعة أهل الكويت الكرام، ومعروف عن الراحلة طيلة حياتها أن يدها كانت دائماً ممدودة للخير والإحسان، ويقوم البعض باجتزاء هذه اللقاءات وتقديمها وكأنها وصية حديثة يعلن عنها بعد وفاتها، وهذا عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وهو تدليس وافتراء واستغلال للمواد القديمة الموجودة في المنصات الإخبارية والتواصل الاجتماعي، بحيث يظن المشاهد أو القارئ أنها حقيقية ورسمية صادرة عنها وتُنشر لأول مرة بعد وفاتها، وهذا غير صحيح بتاتاً.

ونؤكد بوضوح للجميع

الراحلة لم تترك أي وصية بهذا الخصوص ولا غيره.

تم حصر الورثة وتوزيع التركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، عبر إدارة التوثيقات بوزارة العدل، ولا يوجد أي وصية أو صندوق أو جمعية خيرية مرتبط بتركتها.

ندعو الجميع لمراعاة مشاعر بناتها وأحفادها وعدم تداول أخبار كاذبة تسبب لهم الأذى والانزعاج.

ونحذر جميع المواقع الإخبارية ومستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي من:

استغلال اسم أو صور حقيقة أو أي صور يتم العبث بها ببرامج (Ai) للراحلة بغرض جمع أموال أو تبرعات بأي شكل من الاشكال سواء عبر مبرات أو روبط وعملات رقمية وما يُعرف (بالكوينز) أو غيرها.

استغلال اسمها أو صورتها لإقامة أي مهرجانات أو فعاليات فنية أو ثقافية أو غيرها في دولة الكويت وخارجها دون إذن خطي مُسبق من الممثل القانوني لابنتها سوزان فقط.

إنتاج أو عرض أي مواد مرئية أو مسموعة لأي إنتاج حديث بعد وفاتها يتعلق بسيرتها الذاتية أو أي جانب من حياتها أو أعمال إلا بعد الحصول على إذن خطي مُسبق من الممثل القانوني لابنتها سوزان فقط.

عدم اجتزاء أي مواد إعلامية من لقاءاتها السابقة أو أعمالها الفنية وتقديمها وكأنها وصية حديثة يتم الادعاء على انها تنشر لأول مرة بعد وفاتها بحيث يتم إعادة إعدادها وتصميمها بالذكاء الاصطناعي.

ترويج أو نشر أي أخبار مهما كانت تتعلق بتركتها أو وصاياها أو حياتها الخاصة.

ونهيب بجميع المواقع الإخبارية والصحف ووسائل الإعلام المختلفة والاشخاص عدم المشاركة في نشر أو ترويج أي من هذه الأخبار أو المواد المضللة دون التحقق من المصدر الرسمي للراحلة، ونحتفظ بحقنا الكامل في ملاحقة كل من يقوم بذلك قانونياً أمام الجهات المختصة سواء في الكويت أو خارجها حفاظاً على حقوق ابنتها وأحفادها وعدم التعرض للمحسنين ومحبي الراحلة حياة الفهد رحمها الله من النصب والاحتيال”.

يُذكر أن الفنانة الكويتية حياة الفهد رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦، عن عمر ناهز ٧٨ عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركةً وراءها مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، وقدّمت خلالها أعمالاً رسخت حضورها كواحدة من أبرز نجمات الدراما الخليجية والعربية.