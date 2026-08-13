بالصورة.. بطلة “أنت من أحببت” تحسم علاقتها بلاعب المنتخب التركي

دبي - فريق التحرير: لم يعد خبر ارتباط الممثلة التركية الشابة هيلين كانديمير ولاعب كرة القدم الدولي دوروخان توكوز مجرد تكهنات، بعدما اختار الثنائي الكشف عن علاقتهما أمام الجمهور بصورة رومانسية حسمت الجدل.

وكانت هيلين كانديمير، نجمة مسلسل “أنت من أحببت” قد شاركت عبر حسابها على “إنستغرام” مجموعة من الصور التي توثّق لحظات من حياتها اليومية، إلا أن صورة جمعتها بدوروخان توكوز داخل السيارة لفتت الأنظار بشكل خاص، وفتحت الباب أمام الحديث عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

ولم يكتفِ “توكوز” بالصمت، إذ علّق على الصورة بإيموجي “قلب أسود”، قبل أن يعيد نشر اللقطة نفسها عبر خاصية “الستوري” على حسابه، في خطوة اعتُبرت إعلاناً واضحاً عن ارتباطهما العاطفي.

ويأتي هذا الظهور ليضع الثنائي في دائرة الاهتمام، خصوصاً أن كلاً منهما يحظى بمتابعة واسعة في مجاله. فدوروخان توكوز، البالغ من العمر ٣٠ عاماً، لاعب دولي في صفوف المنتخب التركي، وسبق أن توّج بلقب الدوري التركي مع بشكتاش وطرابزون سبور، ويلعب حالياً مع نادي فاتح كاراجمروك.

أما هيلين كانديمير، البالغة من العمر ٢٢ عاماً، فهي من الوجوه الشابة الصاعدة في الدراما التركية، وحققت حضوراً لافتاً من خلال مسلسل “أنت من أحببت” إلى جانب أيتاش شاشماز. وتأتي علاقتها الجديدة بعد فترة من انفصالها عن رجل الأعمال جلال جان ألغول.

وبهذه الخطوة، انتقل الثنائي من دائرة التكهنات إلى إعلان علاقتهما بشكل علني، ليصبح ارتباط هيلين كانديمير ودوروخان توكوز حديث الجمهور التركي ومواقع التواصل الاجتماعي.