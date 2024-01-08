وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1574 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر ديسمبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطقواس

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ “1574” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 641 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و447 في المنطقة الشرقية، و265 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 63 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و44 زيارة في منطقة القصيم، و37 زيارة على مصانع منطقة عسير، فيما نفذت 22 زيارة في منطقة تبوك، بالإضافة إلى 21 في منطقة حائل و12 زيارة على مصانع منطقة الجوف، كما شملت 8 زيارات على كل من منطقتي جازان ونجران 4، و5 زيارات على المصانع في منطقة الباحة، وزيارتين على مصانع منطقة الحدود الشمالية.

وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.