شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: صادرات الملابس الجاهزة ترتفع لـ214 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ارتفاعا ملحوظا في شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت القيمة الإجمالية للصادرات وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 214 مليون و795 ألف دولار، ارتفاعا من 188 مليون و144 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2022، بزيادة بلغت 26 مليون و651 ألف دولار.

وتعتبر صادرات الملابس الجاهزة ضمن قائمة الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع والتي ارتفعت قيمتها الإجمالية لتسجل نحو مليار و737 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو مليار و659 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 77 مليون و877 ألف دولار.

ومن بين السلع التي ارتفعت صادراتها أيضا كانت صادرات العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 117 مليون و123 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 99 مليون و831 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 17 مليون و292 ألف دولار، بالإضافة إلى منتجات مسطحة من بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة بلغت 38 مليون و49 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 15 مليون و982 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 22 مليون و67 ألف دولار.

وإجمالا بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 3.23 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها صادرات منتجات البترول بنسبة 43.6٪، وصادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4٪، إلى جانب صادرات الفواكه الطازجه بنسبة 0.1% وأخيرا الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 95.8٪.