شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط مع زيادة إنتاج أوبك.. وبرنت يسجل 78.67دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم متأثرة بزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وانخفض خام برنت تسعة سنتات أو 0.1%، ليصل إلى 78.67 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.1%، ليصل إلى 73.71 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقفز الخامان بأكثر من 2% في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من الإجازة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب أزمة السفن في البحر الأحمر.

وكشف استطلاع لوكالة "رويترز"، أنّ إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زاد 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر الماضي إلى 27.88 مليون برميل يوميا، وهو ما فاق تأثيره ضغط ارتفاع الأسعار المرتبطة بالمخاوف الجيوسياسية جراء الأوضاع الدولية الراهنة.