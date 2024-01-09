شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: 1.5مليار دولار صادرات مصر من البلاستيك 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات الدورة العاشرة من معرض ايجى بلاست ومعرض بلاستيكس اللذين يقامان بمركز مصر للمعارض لمدة 4 أيام، بحضور المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي شركات تصنيع البلاستيك.

وقال الوزير إن المعرض يعد فرصة متميزة لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، حيث يحظى بمشاركة واسعة بإجمالي 360 شركة عارضة من 12دولة منها الصين وتركيا والهند والسعودية والامارات وسلطنة عمان والمغرب وإيطاليا، مشيراً إلى أن المعرض يقام على مساحة 30 ألف متر مربع وتضم القطاعات المشاركة بالمعرض منتجي المنتجات الوسيطة والنهائية للبلاستيك والمواد الخام للبتروكيماويات والمعدات.

وأوضح سمير أن صناعة البلاستيك تعد من الصناعات التي لها مكانة بارزة في الإنتاج الصناعي المحلي، لافتاً إلى أن صناعة البلاستيك من الصناعات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى كالتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، وتدخل أيضاً في مشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف وكابلات الكهرباء بالإضافة إلى العبوات الدوائية والصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعة السيارات.

وأشار الوزير إلى أن صادرات منتجات البلاستيك واللدائن بلغت خلال عام 2023 نحو مليار و555 مليون دولار، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مجمعي مرغم 1 و2 بالإسكندرية لصناعة البلاستيك بما يسهم في النهوض بهذه الصناعة الواعدة.