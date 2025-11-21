نائب أمير الرياض يرعى احتفال السفارة العمانية بيومها الوطني

أقام سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية نجيب بن هلال بن سعود البوسعيدي، وأعضاء السفارة أمس الخميس في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق برج الفيصلية، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني المجيد برعاية نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد بن راشد السماري، ولفيف من المسؤولين ورجال الأعمال، والسفراء المعتمدين لدى المملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي، كما حضره عدد من المواطنين العمانيين المقيمين في المملكة.

تضمنت فقرات الحفل كلمة للسفير العماني أشاد فيها بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون القائم في مختلف المجالات، وأكد في كلمته على النهج الدبلوماسي الراسخ الذي أرسته سلطنة عمان القائم على الحياد الإيجابي والتوازن والحوار واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واعتماد الوسائل السلمية لتسوية النزاعات دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما تضمنت فقرات الحفل عرض مقطع مرئي عن سلطنة عمان والمقومات السياحية والاقتصادية فيها. وأحيت الفرقة الشرقية للجيش السلطاني العماني مقطوعات موسيقية وطنية أثناء الحفل نالت استحسان الحضور على أدائها المميز، وشاركت فرقة صقور المقابيل الحماسية في تقديم عدداً من الأهازيج والفنون الشعبية الحماسية الوطنية، أبرزت هاتين المشاركتين تفرد سلطنة عمان في الحفاظ على تراثها الموسيقي وتعزيز رسالة الولاء والانتماء. وقدم الشاعر العماني سعيد بن حمدان الشرياني قصيدة وطنية بهذا المناسبة.

وفي نهاية الحفل قدم سفير سلطنة عمان لدى المملكة هدية تذكارية لنائب أمير منطقة الرياض راعي الحفل.