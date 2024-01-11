شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مبادرات الحكومة لحماية المناخ وراء تقدم مصر بمؤشر تغير المناخ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة، تقدم مصر مركزا واحدا في نتائج مؤشر أداء تغير المناخ 2023، بالمقارنة بالسنة السابقة 2022، وأن هذا التقدم صاحبه تقدم ملحوظ في المؤشرات الفرعية والتي تشمل التصدي لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى واستخدام الطاقة وسياسة المناخ.

وعزت الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقدم مصر في مؤشر تغير المناخ إلى العديد من الإنجازات التي حققتها لتقليل انبعاثاتها من الكربون وتمويل الاستثمارات الخضراء، وتشجيع المواطنين على حماية المناخ واستبدال إحلال المركبات وغيرها من المبادرات التى اطلقتها الحكومة المصرية ضمن خططتها.

وإجمالا قالت الدراسة إن درجة حرارة الأرض قد بلغت درجة مئوية واحدة تقريبا فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي في عام 2017، وإذا استمر معدل الاحترار الحالي سيبلغ الاحترار العالمي البشري المنشأ في العالم 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2040.

وفى مصر رصدت الدراسة أعلى متوسطات لدرجات الحرارة "43،42.4،42" درجة مئوية على التوالي عام 2021، وفا المقابل كان ارتفاع في درجات الرطوبة النسبية على محطة رصد دمياط ورشيد "البحيرة" في شهور يناير وفبراير ويوليو وأغسطس ونوفمبر حيث سجلت أعلى متوسطات للرطوبة بنسبة 75%،74%، 76%،73% على التوالي عام 2021.

أما نسبة المياه الجوفية فقد سجلت ثبات من عام 2016/2017 حتى 2019/2020، حوالي 3%، ثم بدأت في الانخفاض لتصل في 2020/2021، إلى 2.6%، حيث أن السحب من المياه الجوفية يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية بارتفاع ملوحتها.

إنه تم تقدير عدد المهاجرين بسبب التغير المناخي بنحو 250 مليون مهاجر على الأقل وقد تصل إلى مليار مهاجر في عام 2050، وأن أكبر المناطق التي شهدت نزوحا داخليا بسبب النزاع والعنف هي افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث بلغت 11 مليون و558 ألف نازح، بنسبة 80.4% من إجمالي النازحين، في حين كانت منطقة شرق أسيا والمحيط الهادي هي أكثر المناطق نزوحا بسبب الكوارث بنحو 13 مليون و696 ألف نازح بنسبة 57.9%.

وفى المقابل كانت أقل المناطق نزوحا بسبب النزاع والعنف هي أوروبا وآسيا الوسطى بنحو 61 ألف بنسبة 0.4%، وبسبب الكوارث كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 233 ألف بنسبة 1%.

وكانت أكبر الدول نزوحا داخليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب العنف هي سوريا بنحو 6.7 مليون نازح، ثم اليمن 4.3 مليون نازح، والعراق بنحو 1.2 مليون نازح في عام 2021، كما بلغ إجمالي النازحين داخليا بسبب الكوارث نحو 20 ألف في العراق، و13 ألف في ايران، و3500 في الجزائر عام 2021.