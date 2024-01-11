شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز على خريطة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2023 الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً، وحوالى 144 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 ملايين دولار، وتضمنت تلك المشروعات الآتية.

1- تنمية حقل شمال إدكو/ شمال العامرية ينتج كميات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي إنتاج 80 الى90 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، 1200 برميل متكثفات يومياً من خلال حفر وإكمال 4 آبار بشمال ادكو وشمال العامرية ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 234 مليون دولار، هذا وقد تم بدء الإنتاج في مارس 2023.

2- تنمية حقل تين Teen شمال مطروح ينتج الحقل حوالي 4 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 1500 برميل متكثفات يومياً من خلال حفر بئرين وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 12 مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2023.

3- تنمية حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى) ينتج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 40 مليون قدم مكعب يومياً من خلال ربط مجمع أبار أركيديا وفراميد التابعين لشركة عجيبة للبترول بالتكامل مع تسهيلات مجمع شمس لإستغلال السعة الفائضة بتسهيلات السلام التابعة لشركة خالدة بالصحراء الغربية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 26 مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى في سبتمبر2023.





تنمية حقل شرق دمنهور ينتج 10 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من حقل شرق دمنهور وتم ربط البئر على تسهيلات دسوق وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 12 مليون دولار...وتم بدء الإنتاج في سبتمبر 2023.

4- المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالى GNN

ينتج المشروع 12 ألف برميل زيت خام يومياً من خلال حفر 3 آبار وانشاء خط بقطر 10 بوصة وطول 5.3 كم وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 23 مليون دولار...وتم بدء الإنتاج في مارس 2023.

5- التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين تم افتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين ، أحد حقول منطقة امتياز شمال الأسكندرية والذى تقوم شركة بى بى بتنميته، على مجمع الغازات بالصحراء الغربية ، الذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)بالأسكندرية.