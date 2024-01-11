شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 11 يناير 2024 يتراجع 160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 11 يناير 2024 تراجع ملحوظ بأكثر من 160 جنيها في الأسواق ليسجل 25560 جنيها بدون مصنعية في مصر، وبلغ سعر المصنعية اليوم في مصر للجنيه الذهب 250 إلى 432 جنيها في مصنعيات عام 2024.

ويعتبر الجنيه الذهب وسيلة للاستثمار في سوق الذهب والعملات الذهب ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 ويتم احتساب سعر الجنيه الذهب في مصر بضرب سعر الذهب عيار 21 في الرقم 8 وهو وزن الجنيه الذهب ويضاف المصنعية المذكورة.

وهناك اختلاف كبير بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب المغلف الخاص بالشركات المختلفة، فالجنيه البلدي يواجه بعض التحديات عند إعادة البيع فى حين يتم بيع الجنيه الذهب المغلف بسهولة ويحصل على الكاش باك.