شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع عوائد السندات الحكومية وتحذير مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة مبكرا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.5% مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أوروبا بعد أن قال فيليب لين كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي في مقابلة يوم السبت، إن الإسراع في خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم. البنك المركزي الألماني وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، إن من السابق لأوانه أن يناقش البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة.

وبلغ العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المؤشر القياسي في المنطقة، 2.201%.

ويتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس هذا العام، ويتوقع أكثر من 20% منهم أن يبدأ خفض الأسعار هذا العام خلال اجتماع البنك في مارس. أسعار المعادن وقاد قطاع الموارد الأساسية موجة الانخفاضات متراجعا واحدا بالمئة بسبب تعرض معظم أسعار المعادن الأساسية لضغوط بفعل ارتفاع الدولار.

وخسر قطاع السلع الشخصية والمنزلية 1.1% مع تراجع سهم مجموعة الألعاب السويدية (إمبريسر) 8.8%.

كما انخفض سهم شركة لوريال لمستحضرات التجميل 4.8% بعد أن خفض بنك يو.بي.إس تصنيفه للشركة من "شراء" إلى "محايد"، في حين تراجع سهم بنك (إتش.إس.بي.سي) 2.2%.