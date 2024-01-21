شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي ينتهي من طرح صكوك بقيمة 700 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي الفرنسي انتهاء طرحه للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج إصدار الصكوك الخاص به.

وقال البنك في بيان على تداول: إنه أنهى تسوية إصدار الصكوك في تاريخ 1445/07/07هـ الموافق 2024/01/19م، فيما بلغت قيمة الطرح 700 مليون دولار.

وأضاف أن العدد الإجمالي (للصكوك) بلغ 3,500 (على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار)، بينما بلغت القيمة الاسمية (للصك) 200,000 دولار، بينما يبلغ عائد (الصك) 5.000 % في السنة.

وأوضح أن مدة استحقاق (الصك) خمس سنوات، لافتا إلى أنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي فيما يتعلق بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك.