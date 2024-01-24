شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة والنحاس تجذب اهتمامات المستثمرين كبدائل للذهب والان نبدء بالتفاصيل

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ارتفاع معدل تحويل الذهب إلى الفضة

استعادة السوق توازنه

شراء الأصول

المعادن الصناعية

توقعات إيجابية

الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي، إن الفضة والنحاس في صدارة اهتمام المستثمرين كبدائل للذهب بعد أن سجلها انخفاضا في الفترة الأخيرة.وأوضح التقرير أن أسعار الفضة سجلت يوم الإثنين الماضي، أدنى مستوياتها في شهري، بتأثير من الاختراف الفني دون مستوى الدعم الرئيسي.وأضاف أن المحرك الرئيسي كان النفور المستمر من المخاطرة تجاه المعادن اعتمادا على النمو والطلب، وخاصة في الصين، أكبر مستهلك في العالم، إذ تواصل التوقعات الاقتصادية تشاؤمها مع وصول أسواق الأسهم في هونج كونج وشنغهاي إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.ارتفع معدل تحويل الذهب إلى الفضة إلى أعلى مستوى خلال 15 شهراً مع استمرار الذهب في جذب الدعم فوق 2000 دولار تحسباً لتخفيضات أسعار الفائدة وانخفاض التضخم واستمرار طلب البنك المركزي، مما يعكس الرخص النسبي للفضة.وبحسب التقرير فإن منذ أوائل ديسمبر الماضي، عندما شهدت الفضة والذهب ارتفاعاً مبكراً وغير مستدام، عانى السعر من انخفاض حاد نسبياً، وبلغ ذروته في الانخفاض الفني يوم الاثنين إلى ما دون مستوى الدعم الذي تحول إلى مقاومة عند 22.50 دولار.ومع ثبات الذهب عند مستوى 2025 دولارا، ارتفعت نسبة الذهب إلى الفضة لفترة وجيزة فوق 92 (أوقية من الفضة إلى أوقية واحدة من الذهب) قبل أن يظهر صيادو الصفقات لتقديم الدعم.وأشار التقرير إلى أن ليستعيد السوق توازنه، فالحد الأدنى المطلوب هو الاختراق مرة أخرى فوق 22.50 دولار، مع أن الاتجاه الهبوطي الحاد منذ ديسمبر يمثل تحدياً لاحقاً أقل بقليل من 23 دولار.ولفت إلى أن إذا استمر الهبوط بشكل مستدام، فقد يحاول البائعون الذين يرغبون في تحقيق أرباح من انخفاض الأسعار استهداف مستوى دعم في منطقة 21.50 دولار.وأسوة بالذهب، شهدت الفضة بيعاً صافياً من مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة منذ عام 2022، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رحلته في رفع أسعار الفائدة، حيث بلغ إجمالي الممتلكات الحالية 694 مليون أوقية وهي الأضعف منذ مايو 2020.وفي الوقت نفسه حافظ المضاربون في سوق العقود الآجلة مثل صناديق التحوط ومستشاري التداول الآلي على عقد بقيمة 6000 عقد، أو 30 مليون أوقية في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، وهو ما لا يقل كثيراً عن متوسط عام واحد يبلغ حوالي 11000 عقداً.ووفقا للتقرير فإن مع التنويه أن هذه المجموعة تميل إلى توقع وتسريع وتضخيم تغيرات الأسعار التي يتم تحريكها بواسطة الأسس الأساسية.وذكر أنه بما أنهم يتبعون استراتيجية الزخم، يقوم هؤلاء التجار غالباً بشراء الأصول عند ارتفاعها وبيعها عندما تكون ضعيفة، مما يعني أنهم غالباً ما يحتفظون بأكبر صفقة شراء بالقرب من ذروة الدورة أو أكبر صفقة بيع قبل الانخفاض في السوق.وفي الوقت نفسه، لا يزال النحاس في نطاق محدود، حيث تظهر مقابل المخاوف بشأن النمو في الصين تكهنات بأن الحكومة الصينية ستضطر إلى بذل المزيد من الجهد لدعم الاقتصاد المتعثر، وليس أقلها احتمال تشديد توقعات السوق مع استمرار التحول الأخضر في جمع الزخم وتقليص عمال المناجم توقعاتهم للإنتاج.ويواجه العمال تحديات تتمثل في صعوبة استخراج الرواسب الصعبة، وارتفاع التكاليف، والقيود المفروضة على المياه، وزيادة التدقيق في التصاريح الجديدة.وسجلت المعادن الصناعية بشكل عام بداية ضعيفة لهذا العام، حيث لا تزال التوقعات بشأن نشاط التصنيع والبناء العالمي قيد التدقيق، متفوقة على الدعوات التي تطالب بإجراءات تحفيز أقوى في الصين، وتأثير التعبئة المحتملة عندما تبدأ سلسلة متوقعة من خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية في وقت لاحق هذا العام.وانخفض مؤشر بلومبرج للمعادن الصناعية بنسبة 4٪ تقريباً خلال الشهر مع الخسائر التي قادها الألمنيوم والزنك بينما تمكن النحاس، للأسباب المذكورة أعلاه، من الحد من الخسائر، على الرغم من بعض عمليات البيع القوية الأخيرة من المضاربين في سوق العقود الآجلة.وبحسب أحدث تقرير لالتزام المتداولين صادر عن هيئة تداول السلع الآجلة، قام المضاربون خلال فترة أسبوعين حتى 16 يناير بتحويل صافي مراكزهم في العقود الآجلة للارتفاع من 10 آلاف إلى 25 ألفاً، وهو أكبر رهان على انخفاض الأسعار منذ يوليو 2022.ووفقا للتقرير الصادر عن "ساكسو بنك"، يمكن أن يجذب هذا التحليل، مع متوسط السعر المرجح بالحجم خلال فترة البيع التي تبلغ أسبوعين حول 3.8050 دولاراً أمريكياً، انتباهاً جديداً إذا نجحت الأسعار في الارتفاع.ونوه بوجود توقعات إيجابية للنحاس نظراً لاحتمال تشديد السوق بشكل متزايد في النصف الثاني من العام، ولكن نظراً للمخاوف الحالية بشأن الصين والتكهنات المستمرة حول توقيت ووتيرة وعمق التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة الأمريكية، فإن الاتجاه قصير المدى سيتم تحديده على الأرجح من خلال استراتيجيات التداول القصيرة الأمد.وبحسب التقرير يتداول النحاس عالي الجودة حالياً بالقرب من مركز نطاق واسع يبلغ 40 سنتاً، وبعد الضعف الذي شهدته أوائل شهر يناير، تظهر السوق الآن علامات على التماسك مع نطاق من المتوسطات المتحركة الرئيسية التي توفر مقاومة تتراوح بين 3.79 دولار و3.825 دولار.