شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب والأجانب خلال شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يناير المنتهي، واستحوذ الأجانب على نسبة 3%، والعرب على 6.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.034 مليار جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 707 ملايين جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 13.61% ليغلق عند مستوى 28281.91 نقطة، خلال جلسات شهر يناير عام 2024، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 15.59% ليغلق عند مستوى 6326.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 14.03% ليغلق عند مستوى 8985.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 12.39% ليغلق عند مستوى 33920.23 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.32% ليغلق عند مستوى 6591.76 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 248.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.968 تريليون جنيه، بنسبة نمو 14.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.168 تريليون جنيه إلى 1.329 تريليون جنيه، بنسبة نمو 13.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 347.5 مليار جنيه إلى 419.1 مليار جنيه بنسبة نمو 20.6%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.515 تريليون جنيه إلى 1.748 تريليون جنيه بنسبة نمو 15.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.7 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بنسبة نمو 10.3%.