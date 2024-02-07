شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على فالكون جروب بسوق خارج المقصورة بـ3ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 321.4 ألف سهم بقيمة 32.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة فيرست العربية للاستثمار العقاري والسياحي (فيرست) بحجم تداول 6250 سهم بقيمة 6.25 مليون جنيه، وصفقة على الشركة الدولية للأمن والخدمات (فالكون جروب) بحجم تداول 300 ألف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.2 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 53 عملية.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.968 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 169.3 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.91%، والعرب على 6.1%، واستحوذت المؤسسات على 27.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 296.5 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.9 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 104.5 مليون جنيه، 198.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 27905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 34280 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 11880 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 6768 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 9510 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 6592 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.