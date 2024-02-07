شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: قرارات الرئيس بزيادة الأجور للعاملين سينعكس على أداء الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أشاد الخبير الاقتصادي أشرف بدوي بالقرارات القوية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولاسيما فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتحسين أجور كافة العاملين بالدولة.

‬ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

و‏أضاف أشرف بدوي أن هذه القرارات تنعكس بصورة إيجابية على العاملين، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات الإنتاج في الشركات، خاصة أن هذه القرارات وجهت رسالة واضحة من الرئيس للشعب المصري أن هناك اهتماما، وأن هناك متابعة لكافة الأوضاع وأن هناك شعورا بالصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الأفراد، وبالتالي صدرت هذه القرارات من أجل تخفيف العبء على العاملين وعلى الشعب المصري.