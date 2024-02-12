شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصري يشارك في منتدى القادة البريديين الأول للمنطقة العربية بعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك اليوم البريد المصري في منتدى القادة البريديين الأول للمنطقة العربية الذي تستضيفه سلطنة عمان بالعاصمة مسقط، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بمشاركة رؤساء الإدارات البريدية العربية من 18 دولة عربية، ومساهيكو ميتوكي، المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وماريان أوزفلد، نائب المدير العام، وخبراء من المكتب الدولي في مجال الرقمنة؛ وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2024.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن جلسات المنتدى تحمل أهمية خاصة حيث إنها تتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي العربي وعرض تجارب البلدان العربية في تطبيق التحول الرقمي والابتكار على الإدارات البريدية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه العمل البريدي العربي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه القطاع البريدي، وكيفية التغلب عليها، وتقديم حلول وخدمات مبتكرة لخدمة المواطنين في جميع البلدان العربية".

وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي تأتي تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وقطاع البريد"، بمشاركة الدكتور علي الشيذاني، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بسلطنة عمان، وبسام السرحان، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الاتصالات، بالمملكة الأردنية الهاشمية، وموتوا موثوسي، مدير التنمية والتعاون بالاتحاد البريدي العالمي، وأدار الجلسة سيفا سوماسوندرام، مدير السياسات والتنظيم والأسواق بالاتحاد البريد العالمي؛ استعرض الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، تجربة نجاح البريد المصري في التحول الرقمي والشمول المالي في جمهورية مصر العربية والاستثمارات التي قام بها البريد المصري في تطوير البنية التكنولوجية الرقمية، ودعم إستراتيجية الحكومة المصرية في تعزيز التجارة الإلكترونية، وخدمات الحكومة الإلكترونية، وتطبيق الشمول المالي إلى جانب دور البريد المصري ومشاركته كلاعب رئيسي في الوصول إلى خدمات الاقتصاد الرقمي وتقديم العديد من الخدمات الحكومية، وتحويل مكاتب البريد إلى مراكز خدمة متكاملة تعزز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أحدث المنتجات والخدمات الرقمية التي من المقرر أن يطلقها البريد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تأتي بهدف تعزيز دوره الريادي وتعزيز سبل التعاون على مستوى المنطقة العربية بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات في مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية إلى كافة البلدان الشقيقة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار المشتركة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، اجتماعًا مع الشيخ إبراهيم بن سلطان الحسني، الرئيس التنفيذي لشركة بريد عُمان؛ لاستعراض سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر وعُمان في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان الشهر الماضي بهدف تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون في مجال الخدمات البريدية واللوجستية والتجارة الإلكترونية، وتبادل خدمات الدفع البريدية الإلكترونية وإصدار الطوابع المشتركة وكيفية تنفيذ بنود هذه المذكرة بما يحقق مصلحة المواطنين بالبلدين الشقيقين.

كما أن من المقرر أن يعقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري - على هامش فعاليات المنتدى؛ العديد من الاجتماعات الثنائية لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك مع كل من مساهيكو ميتوكي، المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وهاشم الحاج، المنسق المسئول عن المنطقة العربية وعن إدارة مخاطر الكوارث بالمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي لاستعراض ملامح الإستراتيجية البريدية العالمية للمنطقة العربية 2026-2029 وتكاملها مع خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية عن ذات الفترة، بالإضافة إلى نشر تجربة النجاح المصرية في مختلف المجالات على الإدارات البريدية العربية والإفريقية.

هذا وسيشارك الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، خلال فعاليات المنتدى في جلسة المائدة المستديرة لرؤساء الإدارات البريدية العربية؛ لاستعراض أهم النتائج التي تم الاتفاق عليها خلال المنتدى وتحديد العناصر الرئيسية لتطبيق التحول الرقمي وتنويع الخدمات البريدية في المنطقة العربية.