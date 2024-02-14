شكرا لقرائتكم خبر القصبي يبحث مع جامعة كاليفورنيا بناء مختبر لاقتصاديات الابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد القصبي، مركز (AMENA) لبناء اقتصاديات الابتكار في الشرق الأوسط، التابع لجامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي الأمريكية، لبحث سبل التعاون في المجالات التي من شأنها تعزيز قدرات المملكة التنافسية، إلى جانب بناء مختبر لاقتصاديات الابتكار بالتعاون مع (وادي السيليكون Silicon Valley)، وذلك لدعم قطاع الأعمال في مجالات النمو الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الرقمية.

وأشار القصبي إلى أن التعاون مع كبرى المؤسسات الدولية يسهم في دعم جهود تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030، إلى جانب رفع مستويات تمكّين قطاع الأعمال.

وأضاف، بأن التعاون مع جامعة كاليفورنيا - بيركلي، يهدف إلى زيادة قدرة المملكة التنافسية، إلى جانب تطوير السياسات والآليات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق اقتصاد مستدام، خلال بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرات، وتقديم الاستشارات، وتنظيم ورش العمل والندوات المشتركة، وتمكّين الابتكار.

يذكر، أن جامعة كاليفورنيا تعد من أعرق وأفضل المؤسسات التعليمية الحكومية على مستوى العالم في المجالات البحثية والعلمية.

مجالات التعاون مع مركز (AMENA) التابع لجامعة كاليفورنيا