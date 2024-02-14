القصبي يبحث مع جامعة كاليفورنيا بناء مختبر لاقتصاديات الابتكار

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وأشار القصبي إلى أن التعاون مع كبرى المؤسسات الدولية يسهم في دعم جهود تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030، إلى جانب رفع مستويات تمكّين قطاع الأعمال.
وأضاف، بأن التعاون مع جامعة كاليفورنيا - بيركلي، يهدف إلى زيادة قدرة المملكة التنافسية، إلى جانب تطوير السياسات والآليات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق اقتصاد مستدام، خلال بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرات، وتقديم الاستشارات، وتنظيم ورش العمل والندوات المشتركة، وتمكّين الابتكار.
يذكر، أن جامعة كاليفورنيا تعد من أعرق وأفضل المؤسسات التعليمية الحكومية على مستوى العالم في المجالات البحثية والعلمية.
مجالات التعاون مع مركز (AMENA) التابع لجامعة كاليفورنيا
- تعزيز قدرات المملكة التنافسية.
- بناء مختبر لاقتصاديات الابتكار.
- دعم الأعمال في مجالات النمو الجديدة.
- رفع مستويات تمكين قطاع الأعمال.
- تطوير السياسات والآليات.
- تحقيق اقتصاد مستدام.
- تقديم الاستشارات.
- تمكين الابتكار.
- تنظيم ورش العمل والندوات المشتركة.
- بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرات.
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