شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها الطاقة والخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3%، 3.2%، على التوالي، أعقبهما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، يليه قطاعا مواد البناء، والبنوك بنسبة 1.6%، وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.3%.

وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، ونما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن، والسياحة والترفيه بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.9%، 0.8%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.01%، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 164.2 ألف عملية لعدد 209 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 7.08%، واستحوذت المؤسسات على 15.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 184.7 مليون جنيه، 70.3 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 20.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 214.6 مليون جنيه، 63.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 28874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 35323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12294 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 7140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10018 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6588 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1474 نقطة.