شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 14-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 14-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: القلعة للاستثمارات المالية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وارابيا انفستمنتس هولدنج، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وأم بي للهندسة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة.





البورصة تربح 17 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 164.2 ألف عملية لعدد 209 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 7.08%، واستحوذت المؤسسات على 15.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 184.7 مليون جنيه، 70.3 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 20.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 214.6 مليون جنيه، 63.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 28874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 35323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12294 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 7140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10018 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6588 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1474 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات مصر بني سويف للأسمنت، والمصرية للمنتجعات السياحية، وسبيد ميديكال، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 1400 سهم، 2.1 مليون سهم، مليون سهم، 66.2 مليون سهم، 650 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 1000 سهم، 110 ألف سهم، 2000 سهم، على الترتيب.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والقاهرة للإسكان والتعمير، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 46.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 6 ملايين سهم، 84.5 ألف سهم، 66.2 مليون سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 740 ألف سهم، 9.6 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة مجموعة أي أف جي القابضة 480.6 ألف سهم.



نتائج الأعمال نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن عام 2023، وحقق مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، صافي الدخل من العائد بلغ 8.9 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 4.8 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 4.8 مليار جنيه مقارنة مع 2.2 مليار جنيه.

وحققت شركة غاز مصر، أعمال منفذة بلغت 6.9 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 7.025 مليار جنيه بانخفاض 154 مليون جنيه، وبلغ صافي أرباح 170.5 مليون جنيه مقابل 201.9 مليون جنيه بانخفاض بمقدار 131.4 مليون جنيه.

وحققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، صافي مبيعات بلغت 157.3 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 100.4 مليون جنيه، وبلغ صافي أرباح 19.2 مليون جنيه مقابل 9.7 مليون جنيه.





مصرف أبو ظبي أعلنت مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأسمال المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، وزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة مجانية من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلًا من صافي أرباح العام وذلك بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي.





غاز مصر وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر، على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 961.5 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 480.7 مليون جنيه، ومبلغ 65 مليون جنيه من أرصدة احتياطي عام، وفقًا للمركز المالي في 31 ديسمبر عام 2022 بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.