شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على قطعة أرض بنظام تحويل الدولار من الخارج؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، "بوابة الاستثمار الأجنبي"، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال الرابط التالى: "https://foreigninvest.newcities.gov.eg/#/"، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وتتيح البوابة للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلاً من الخارج.

وحققت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نجاحاً كبيراً من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلاً من الخارج.









وحول الخطوات التى يجب اتباعها من قبل المستثمر تتمثل فى الآتى:

١- تسجيل حساب المستثمر وإدخال كل البيانات المطلوبة (الإسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون).

٢- عقب تسجيل البيانات تصل للمستثمر رسالة لتفعيل الحساب.

٣- بعد ذلك يقوم بتسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ورفع المستندات المطلوبة.

٤- بعد التسجيل، يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية، فى حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام فى حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض.

٥- يتم تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1 : 7 من كل شهر.

٦- يتم الرد علي الطلبات خلال الفترة من يوم 8 : 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه.

٧- ومن يوم 15 : 30 من كل شهر، يقوم المستثمر باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة فى حالة إتاحة القطعة، وبعدها يتم التخصيص من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.