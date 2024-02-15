مجلس اللوجستيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التابع لغرفة جدة عقد لقاء تعريفيا عن «مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص»، للتعريف بأدوار المجلس وجهوده ومناقشة المقترحات التطويرية في القطاع اللوجستي، بحضور ومشاركة ممثلي المنشآت من القطاع الخاص وذلك بمقر الغرفة.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات والتحديات التي تواجه المنشآت العاملة والمتخصصة في القطاع اللوجستي، إضافة إلى مناقشة سير العمل وخطط التطوير وآليات التنفيذ في المجلس وأبرز الحلول التمويلية للمشاريع اللوجستية من قبل جهات التمويل المعتمدة.

يذكر أن مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص يركز على دراسة العوائق التي تواجه القطاع الخاص في الشأن اللوجستي وتحديد أفضل السبل لمعالجتها، إضافة إلى دراسة الفرص الواعدة في المجال اللوجستي واستكشافها، وتقديم الأفكار والتوصيات واقتراح أفضل السبل لتيسير ممارسة الأعمال في المجال اللوجستي.