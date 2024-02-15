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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اعتمد المخطط الإعلاني لأمانة حفر الباطن، تفعيلا لاستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، التي تتضمن عددا من المبادرات والممكنات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات الخارجية، بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصادها.

وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي، أن المُخطط الإعلاني للأمانة يشمل عددا من المبادرات والممكنات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم التحوّل الرقمي وعناصر المدن الذكية، ورفع معدلات الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن اعتماد المخطط الإعلاني، سيُسهم في تمكين وسائل وشرائح إعلانية جديدة، مثل واجهات المباني والأراضي البيضاء ووسائل النقل العام، وتحديد أعداد مُناسبة للّوحات الإعلانية، تمنع الانتشار غير المُنظّم لها، لافتاً إلى أنه حسب المخطط الإعلاني الجديد، سيصل عدد اللوحات الإعلانية في مدينة حفر الباطن إلى 120 لوحة، وعدد لوحات الشرائح الجديدة للإعلانات 52 شريحة.