شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: جاهزون لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبى بتنفيذ مشروعات داخل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدداً من اللقاءات والمباحثات الثنائية خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES2024 ، حيث عقد الوزير جلسة مباحثات مع المهندس فرحات بن قدارة رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية والوفد المرافق لبحث فرص مساهمة شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ المشروعات البترولية في ليبيا الشقيقة في ضوء توجهها لتكثيف الأنشطة والمشروعات خلال الفترة المقبلة .

وأكد المهندس طارق الملا جاهزية قطاع البترول من خلال شركاته المتخصصة لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبي في تنفيذ المشروعات داخل ليبيا، كما أكد علي جاهزية مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول لتدريب الأشقاء الليبيين في ضوء طلب الجانب الليبي التعاون في هذا الصدد.

ومن جانبه أكد رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية على وجود فرص ومجالات عديدة للتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات النفطية داخل ليبيا وخاصة مع وجود مساهمات سابقة متميزة للشركات المصرية البترولية في تنفيذ المشروعات، كما أعرب عن رغبة الجانب الليبي في بحث فرص الاستعانة بخدمات الشركات المصرية في مجال حفر آبار النفط والغاز حيث يتم تكثيف أعمال الإنتاج وطرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف.

وشهدت المباحثات الاتفاق على عقد اجتماع غداً للجانب الليبي مع شركات قطاع البترول المصرية المتخصصة في تنفيذ المشروعات وتضم إنبي وبتروجت وصان مصر وبترومنت لاستعراض الفرص المتاحة لدخول الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات.