شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليوم العالمية: فخورون بالعمل مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب موراي أوشينكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم العالمية عن فخره باستمرار العمل مع مصر في 19 موقعاً للبحث والإنتاج، وأن بريتش بتروليوم لديها استراتيجية للعمل على إنتاج البترول والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، وأنها مهتمة بالاستثمار في إنتاج الغاز مع الالتزام بإزالة الكربون لخفض الانبعاثات وكذلك مشروعات استرجاع غاز الشعلة .





أدنوك الإماراتية.. لدينا ثقة كبيرة فى السوق المصرى

ومن جانبه أشار مصبح الكعبي رئيس قطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة أدنوك الاماراتية أن الغاز يلعب دوراً هاماً في التحول الطاقي في ظل تزايد الطلب العالمي علي الطاقة، وأكد أن استراتيجية شركته تستهدف الاستمرار في زيادة إنتاج الغاز مع خفض الكربون وأنها تتطلع لتحقيق شراكة ناجحة في مجال الغاز مع شريكها في السوق المصري حيث أن أدنوك لديها ثقة كبيرة في السوق المصري وقدرته على النمو.

وأوضح لورينزو سيمونيلي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز أن هناك تقنيات جديدة بالفعل يمكن توفيرها واستخدامها سواء فى مجالات استرجاع غاز الشعلة أو التحول الطاقى والتوافق البيئى والاستدامة وهى تعطى قيمة مضافة لمشروعات إنتاج الغاز الطبيعى وتزيد حوالى 20% فى إنتاجه، لافتاً إلى أن التقنيات لازالت تتقدم ويمكنها المساهمة فى تطوير صناعة الغاز الطبيعى التى تشهد فعلياً تحولات حقيقية فى الإنتاج.