شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البترول وأوبك.. تعاون بمجال التدريب حول آليات سوق البترول العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وخلال اللقاء تم بحث إمكانية التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك، حيث أبدى أمين منظمة أوبك استعداد المنظمة لاستقبال أعداد من شباب الإدارة المتوسطة فى قطاع البترول للتدريب على البرنامج المتكامل لاستعراض أوضاع سوق البترول العالمى وتوقعات الأسعار وذلك بمقر المنظمة بفيينا.

وأوضح الملا أهمية الدور الذى تلعبه منظمة أوبك منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها، وذلك رغم التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة.