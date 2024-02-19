البترول: تنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات بالتعاون مع بيكرهيوز العالمية

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القاهرة - سامية سيد - بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكرهيوز العالمية والوفد المرافق توسيع نطاق التعاون المشترك بين قطاع البترول و الشركة العالمية .

وأكد الوزير خلال اللقاء أن بيكرهيوز العالمية شريك هام لمصر، مؤكدًا حرص القطاع على التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات و بناء القدرات البشرية.

وخلال اللقاء تم استعراض مجالات التعاون المقترحة للاستفادة من خبرات الشركة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في خفض الانبعاثات من تسهيلات إنتاج قطاع البترول والغاز في مصر، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بها، والتي تأتي تنفيذا لمحاور استراتيجية قطاع البترول لإزالة الكربون.

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في تنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الشابة والمتوسطة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية، حيث استعرض وفد بيكرهيوز العالمية خطة الشركة لتدريب مجموعة جديدة من الكوادر الشابة ضمن البرنامج اسهاما في عمليات التطوير والتحديث، وبناء القدرات البشرية التي ينفذها قطاع البترول.

وأعرب الوزير عن ترحيبه بمجهودات الشركة في هذا الصدد، مؤكدا أن بناء القدرات البشرية ورفع كفاءتها يضمنان تحقيق أهداف الصناعة البترولية في مصر .