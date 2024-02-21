شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي السعودي يرخص لشركة لمزاولة نشاط التمويل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "الفا العربية للتمويل" لمزاولة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي.

وبإضافة هذا الترخيص، يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة 60 شركة في المملكة.

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ونوه البنك المركزي السعودي بأهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

