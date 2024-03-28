شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% بالربع الرابع من 2023 والان نبدء بالتفاصيل



وأظهرت التقديرات أن معدل البطالة الإجمالي في

وانخفض معدل مشاركة السعوديين فى القوي العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 51.3%، ومنخفضا كذلك بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.

وارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام إذ بلغ 47.4%، في حين انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م. ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات بحسب التقديرات، ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7%، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.4

نقطة مئوية ليصل إلى 35.5 %.



وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6 بقطة مئوية ليصل إلى 13.7% وذلك مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد انخفض معدل المشتغلين إلى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 63.5% ، و66.69% على التوالي واستقر معدل البطالة عند 4.6 مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) ارتفاعا في معدل المشتغلات إلى السكان في الربع الرابع من عام 2023م بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وبلغ 14%.

وكشفت التقديرات عن انخفاض في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية، وبلغ 18.2% وكذلك أظهرت انخفاضا في معدل البطالة بمقدار 2.6 نقطة مئوية، إذ بلغ 22.7% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

في المقابل شهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور انخفاضا في معدل المشتغلين إلى السكان عند 30.6%، وكذلك انخفاضا في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.0 ليصل إلى 35.5%.

وارتفع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 13.8% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

أظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الرابع من عام 2023 للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (25 و54 عاما) ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.4 نقطة مئوية وبلغ 63.2 %، قابله انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية، وبلغ 67.8%. انخفاض معدل البطالة وانخفض معدل البطالة بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 6.8% بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام.

وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فأكثر فقد أظهرت مؤشرات سوق العمل في الربع الرابع من عام 2023م ارتفاعًا في معدل المشتغلين إلى السكان، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، واستقرارًا في معدل البطالة بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام. أساليب البحث عن عمل واستخدم المتعطلون السعوديون مجموعة متنوعة ومتعددة من أساليب البحث النشط عن عمل، وذلك بمتوسط 5.0 أساليب نشطة لكل باحث عن عمل.

وكان أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص التوظيف أكثر أساليب البحث عن عمل استخداما وذلك بنسبة 85.6 %، يليه أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرة بنسبة 73%.

وشكل استخدام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) نسبة 59.4%. مؤشرات إضافية أظهرت النتائج أن 94.9% من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص وأن %62.1 من السعوديات المتعطلات 43.89% من السعوديين المتعطلين يقبلون أن تبلغ مدة التنقل إلى العمل ساعة واحدة على الأكثر.



وأفاد 80.1 %، من السعوديات المتعطلات و91.0% من السعوديين المتعطلين أنهم سيقبلون العمل لمدة ثمان ساعات أو أكثر فى اليوم الواحد. الدمام - شريف احمد - كشفت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء، أن معدل البطالة للسعوديين 7.7% بلغ في الربع الرابع من 2023، منخفضا 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث، بينما انخفض بنسبة 0.3 نقطة مئوية عن الربع المماثل من 2022.وأظهرت التقديرات أن معدل البطالة الإجمالي في السعودية للسعوديين وغير السعوديين بلغ 4.4% في الربع الرابع من 2023، منخفضا على أساس ربعي بمقدار 0.7 نطة مئوية، و0.4% على أساس سنوي، مقارنة بالربع المماثل من 2022.وانخفض معدل مشاركة السعوديين فى القوي العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 51.3%، ومنخفضا كذلك بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.وارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام إذ بلغ 47.4%، في حين انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022م.بحسب التقديرات، ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7%، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.4نقطة مئوية ليصل إلى 35.5 %.وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6 بقطة مئوية ليصل إلى 13.7% وذلك مقارنة بالربع السابق من نفس العام.أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد انخفض معدل المشتغلين إلى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 63.5% ، و66.69% على التوالي واستقر معدل البطالة عند 4.6 مقارنة بالربع السابق من نفس العام.وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) ارتفاعا في معدل المشتغلات إلى السكان في الربع الرابع من عام 2023م بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وبلغ 14%.وكشفت التقديرات عن انخفاض في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية، وبلغ 18.2% وكذلك أظهرت انخفاضا في معدل البطالة بمقدار 2.6 نقطة مئوية، إذ بلغ 22.7% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.في المقابل شهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور انخفاضا في معدل المشتغلين إلى السكان عند 30.6%، وكذلك انخفاضا في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.0 ليصل إلى 35.5%.وارتفع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 13.8% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.أظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الرابع من عام 2023 للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (25 و54 عاما) ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.4 نقطة مئوية وبلغ 63.2 %، قابله انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية، وبلغ 67.8%.وانخفض معدل البطالة بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 6.8% بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام.وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فأكثر فقد أظهرت مؤشرات سوق العمل في الربع الرابع من عام 2023م ارتفاعًا في معدل المشتغلين إلى السكان، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، واستقرارًا في معدل البطالة بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام.واستخدم المتعطلون السعوديون مجموعة متنوعة ومتعددة من أساليب البحث النشط عن عمل، وذلك بمتوسط 5.0 أساليب نشطة لكل باحث عن عمل.وكان أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص التوظيف أكثر أساليب البحث عن عمل استخداما وذلك بنسبة 85.6 %، يليه أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرة بنسبة 73%.وشكل استخدام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) نسبة 59.4%.أظهرت النتائج أن 94.9% من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص وأن %62.1 من السعوديات المتعطلات 43.89% من السعوديين المتعطلين يقبلون أن تبلغ مدة التنقل إلى العمل ساعة واحدة على الأكثر.وأفاد 80.1 %، من السعوديات المتعطلات و91.0% من السعوديين المتعطلين أنهم سيقبلون العمل لمدة ثمان ساعات أو أكثر فى اليوم الواحد.