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السعودية | تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. الدفاع المدني يطلق أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني 2024 بالرياض

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، انطلقت أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للحماية المدنية 2024، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني، بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والأمين العام للمنظمة ياب مرياتو، وذلك خلال الفترة ( 7-8 مايو 2024م)، في فندق الإنتركونتيننتال بمدينة الرياض.

واستعرضت أعمال وجلسات المؤتمر، جهود المملكة في إدارة الحشود بموسمي رمضان والحج، والنماذج الوطنية لمنظمة الدفاع المدني، وتحديات مجالات الحماية المدنية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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