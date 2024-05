شكرا لقرائتكم خبر عن حادث طائرة "رئيسي".. مجلس التعاون يعرب عن تضامنه مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون: نعرب عن بالغ القلق إزاء التقارير الواردة بخصوص الطائرة المقلة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي والوفد المرافق.



https://t.co/6JPie96Uvt#مجلس_التعاون pic.twitter.com/iqkJpKlrVf — مجلس التعاون (@GCCSG) May 19, 2024

طائرة الرئيس الإيراني

الدمام - شريف احمد - أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.كما أعرب عن بالغ القلق إزاء التقارير الواردة بخصوص الطائرة المقلة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مجلس التعاون (@GCCSG)وقال الأمين العام، إنه يأمل في أن تسهم جهود عمليات البحث والإنقاذ في العثور على الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق في أقرب وقت ممكن.كما أكد الأمين العام على وقوف مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذه الظروف العصيبة.