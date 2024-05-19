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حادث طائرة "رئيسي".. مجلس التعاون يعرب عن تضامنه مع إيران

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث طائرة "رئيسي".. مجلس التعاون يعرب عن تضامنه مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما أعرب عن بالغ القلق إزاء التقارير الواردة بخصوص الطائرة المقلة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مجلس التعاون (@GCCSG)

طائرة الرئيس الإيراني

وقال الأمين العام، إنه يأمل في أن تسهم جهود عمليات البحث والإنقاذ في العثور على الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق في أقرب وقت ممكن.
كما أكد الأمين العام على وقوف مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذه الظروف العصيبة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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