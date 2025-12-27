شاهد بالفيديو.. ناشط الدعم السريع “شيخ بدران”: (كيف لا نحب حميدتي وهو الذي قام ببيع سياراته الخاصة لحماية مجتمع دارفور)

أثار ناشط الدعم السريع, شيخ بدران, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو تحدث فيه عن حبه لقائد مليشيا الدعم السريع, “حميدتي”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قال “بدران”, في جزء من حديثه: (كيف لا نحب حميدتي وهو الذي قام ببيع عرباته الخاصة لحماية مجتمع دارفور). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

