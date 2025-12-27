شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية الشهيرة “لوشي” تعود للظهور وتكشف سبب تأخر زواجها: (اتخطبت 4 مرات وكان مفروض يكون عندي “كوتة” شُفع وبعد ما كبرت عرفت قيمة القروش البتدخل جيبي)

- 1/2
عادت نجمة السوشيال ميديا, الشهيرة وحسناء الإعلام السوداني, المعروفة آلاء المبارك, للظهور بعد فترة طويلة من الغياب.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ظهور النجمة الشهيرة باسم “لوشي”, جاء عبر لقاء “بودكاست”, أجراه معها أحد الإعلاميين العرب.
“لوشي”, خلال المقابلة تحدثت عن سبب تأخر زواجها وأكدت أن زواجها تأخر رغم أنها خُطبت 4 مرات, والأولى كانت في العام 2014, ووقتها كانت صغيرة.
وذكرت حسناء الإعلام السوداني, أن والدتها كانت السبب الرئيسي في عدم إكتمال زواجها في المرة الأولى, رغم رغبتها في إتمام الزواج وقالت: (كان مفروض يكون عندي كوتة شُفع).
كما أكدت “لوشي”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها لم تكن مدركة للحياة بشكل صحيح, وبعد أن تقدمت في العمر اكتشفت أن الحياة ليست زواج وأطفال وراحة فقط, بل اعتماد على النفس مؤكدة أنها عرفت قيمة الأموال التي تجنيها من دخلها الخاص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
