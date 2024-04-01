ارتفاع أرباح «العربية» إلى 318.2 مليونا في 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة العربية للتعهدات الفنية «العربية» إلى 318.2 خلال عام 2023 مقابل 274.7 مليون ريال في عام 2022 بنسبة 15.8%، وفق النتائج المالية السنوية للشركة المنشورة على تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 451.7 مليون ريال خلال عام 2023 مقابل 383.9 مليون ريال في عام 2022 بارتفاع 17.6%.

وسجلت الشركة ارتفاعا في الإيرادات إلى 1.27 مليار ريال في 2023 مقابل 1.12 مليار ريال في 2022 بنسبة 13.6%.

ووصلت ربحية السهم إلى 6.36 ريالات مقابل 5.49 ريالات في السنة قبل الماضية.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لتوسع شبكة الإعلانات في قطاعات الشركة التشغيلية، بالإضافة إلى الاستمرار في عمليات التحول الرقمي للأوجه الإعلانية، هذا النمو في الإيرادات تزامن مع زيادة طفيفة بنسبة 7٪ في تكلفة الإيرادات مقارنة بالعام السابق، مما أدى بدوره إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 23٪ ليسجل 598.2 مليون ريال.

وخلال العام 2023م، شهدت الشركة العربية للتعهدات الفنية نموا إيجابيا في الإيرادات، حيث إنها ارتفعت من 1.126 مليار ريال إلى 1.280 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 14% مقارنة بالعام السابق، يعزى النمو إلى توسع شبكة الإعلانات في قطاعات الشركة التشغيلية، بالإضافة إلى الاستمرار في عمليات التحول الرقمي، حيث أسهم ذلك في توسيع وزيادة المساحات الإعلانية؛ لتلبية احتياجات العملاء واستيعاب شريحة أكبر من المعلنين، مقدمة لهم بذلك أوجه إعلانية ذكية ومبتكرة، تستند إلى أحدث الحلول التكنولوجية في جمع وتحليل البيانات.

وبلغت إيرادات قطاع الإعلانات الخارجية في عام 2023م 1.164 مليار ريال مقابل 1.046 مليار ريال في العام السابق وبمعدل ارتفاع 11%، حيث إن إيرادات الإعلانات الخارجية تشكل النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات الشركة، كما شهدت إيرادات قطاعي الإعلانات الداخلية والطباعة نموا ملحوظا بنسبة 49%،33% على التوالي مقارنة بالعام السابق.

ورغم ارتفاع المصروفات التشغيلية والتمويلية للعام 2023م بمعدل 42%،107% على التوالي مقارنة بالعام السابق، إلا أنه قد تم تسجيل نموا في كل من الربح التشغيلي بمعدل 18% وصافي الربح بمعدل 16% مقارنة بالعام السابق.

ويعود سبب الزيادة في المصروفات التمويلية إلى ارتفاع معدلات الفائدة والحصول على القرض التمويلي طويل الأجل الخاص بالاستحواذ الكامل على وكالة فادن للدعاية والإعلان.