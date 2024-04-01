شكرا لقرائتكم خبر 13 % تراجع في أرباح المطاحن الحديثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية خلال عام 2023 إلى 201.8 مليون ريال مقابل 233 مليون ريال في عام 2022 بنسبة 13.3%، وفق النتائج المالية السنوية للشركة المنشورة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 253.5 مليون ريال خلال عام 2023 مقابل 270.1 مليون ريال في العام قبل الماضي بتراجع 6.12%.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 247.6 مليون ريال في 2023 مقابل 178.4 مليون ريال في السنة قبل الماضية بارتفاع 38.7%.

ووصلت ربحية السهم في السنة الماضية 2.47 ريال مقابل 2.85 ريال في السنة قبل الماضية.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض هامش الربحية من قطاع النخالة الحيوانية، ومصاريف الاكتتاب بمبلغ 7.2 ملايين ريال، وارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 12.5 مليون ريال بسبب ارتفاع معدلات السايبور وارتفاع تكلفة الزكاة بمبلغ 2.3 مليون ريال.

وحققت الشركة خلال 2023م إيرادات بقيمة 938.6 مليون ريال مقابل 978 مليون ريال للعام السابق، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 4%، والذي يرجع بشكل رئيس إلى الانخفاض في مبيعات النخالة الحيوانية.

بينما خفف من حدة انخفاض الإيرادات ارتفاع مبيعات الدقيق والأعلاف الحيوانية.