شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أكاديمية أوتوميكانيكا الرياض 2024 تجذب الخبراء لمناقشة أحدث تطورات وتحديات وتوجهات سوق خدمات السيارات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بدأ العد التنازلي لانطلاق أوتوميكانيكا الرياض 2024، المعرض التجاري الرائد في المملكة لسوق خدمات المركبات، والذي يوفر منصة لقادة الفكر والخبراء ومحترفي القطاع لمناقشة أحدث التطورات والتحديات والتوجهات في قطاع المركبات في السعودية، في الوقت الذي يتوقع أن تصل قيمة السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى نحو 69 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

حيث أظهرت نتائج البحث الذي أجرته مؤسسة فيرتشو لأبحاث السوق نمو سوق خدمات ما بعد البيع للمركبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل سنوي مركب قدره 8.2% ليصل إلى 69.39 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2030، وهو ما يؤكد على ضخامة الفرص المتاحة لمنظومة قطاع خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

يأتي أوتوميكانيكا الرياض 2024، والذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2024، ليقدم الرؤى عن استراتيجيات النمو في سوق خدمات المركبات في السعودية، حيث يعود المعرض بمجموعة من خبراء القطاع الذين سيتحدثون في أكاديمية أوتوميكانيكا والتي تشكل بدورها حدثاً علمياً متخصصاً وجزءاً مهماً من فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

تجمع أكاديمية أوتوميكانيكا قادة الفكر والخبراء ومحترفي القطاع لمناقشة أحدث التطورات والتحديات والتوجهات في سوق خدمات المركبات، وتشكل فرصة مهمة لتقديم رؤى قيّمة ومناقشات جذّابة وفرص للحاضرين لتوسيع قاعدة معارفهم. مع التركيز على فرص النمو والتقدم التكنولوجي والاستدامة، والاستثمارات في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، والأساطيل الكهربائية، وتوطين التصنيع داخل المملكة وغيرها من المواضيع المتخصصة ضمن محورين رئيسيين: “تسريع التنقل في السعودية” و “الطريق نحو المستقبل: سوق خدمات المركبات في المملكة”.

وستضم أكاديمية أوتوميكانيكا خبراء بارزين من مختلف قطاعات صناعة المركبات، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وشركات السيارات الرائدة ومستشاري القطاع، وعلى رأسهم سعادة المهندس / صالح الخبتي، وكيل وزارة الاستثمار لصفقات الاستثمار، المملكة العربية السعودية؛ بالإضافة الى كل من: أحمد المالكي، مدير قطاع السيارات، وزارة الاستثمار، المملكة العربية السعودية؛ المهندس / أفتاب أحمد، كبير المستشارين – مجموعة السيارات، المركز الوطني للتنمية الصناعية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ سعد الحاتم، مدير عام إدارة المواصفات، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ المهندس / إبراهيم الرحبي، مهندس اختصاصي مطابقة ورئيس فريق الجودة، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ سانديب سورانا، المدير العام لشركة تسارع لاستثمارات التنقل، وغيرهم.

ومن بين أبرز المتحدثين في جلسات اليوم الأول من أكاديمية أوتوميكانيكا: مارك نوتكين، الرئيس التنفيذي للابتكار في شركة بترومين، ورئيس شركة إلكترومين (شركة تابعة لشركة بترومين)؛ روبن جوف، الشريك والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لدى فروست وسوليفان؛ زيد النابلسي، مدير أعمال التنقل الإلكتروني – البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، أيه بي بي؛ بدر حنبظاظه، مدير عام علاقات الاحياء السكنية، مجموعة روشن؛ و أندرياس فلورو، رئيس قسم التنقل في مجموعة البحر الأحمر العالمية.

في حين ستستضيف جلسات اليوم الثاني من الأكاديمية كلاً من: أردا أرسلان، نائب الرئيس الإقليمي – سوق خدمات التنقل في الشرق الأوسط وتركيا، بوش؛ علي رضوي، رئيس إدارة البرامج / عمليات الشرق الأوسط، لوسيد للسيارات؛ مارك كارسون، مدير تجربة العملاء والجودة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، رينو؛ و عادل بن عفي، رئيس العلامة التجارية، شركة الجبر التجارية.

وقال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة للمعرض): “لقد تطور سوق السيارات السعودي بشكل كبير مع وجود ما يقرب من 10 ملايين سيارة ركاب على طرقات المملكة وفقاً دراسة لشركة جلاسكو للأبحاث والاستشارات، وهو ما يبرز النمو الهائل ويؤكد على الدور المحوري لمعرض أوتوميكانيكا الرياض في قطاع خدمات المركبات.”

في حين أكد علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، في شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة للمعرض) على أهمية السوق السعودي موضحاً: “باعتباره أسرع أسواق خدمات المركبات نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الطلب المتزايد من الزوار والعارضين لحضور معرض أوتوميكانيكا الرياض يؤكد على حجم الفرص المتاحة في القطاع. إن الاهتمام بالمشاركة يعكس الدور الحيوي الذي يؤديه المعرض في تعزيز تقدم القطاع، والذي يؤكده النمو الكبير في طلب العارضين ومجموعة واسعة من المشاركين الدوليين الذين يتوقون لتوسيع تواجدهم في سوق المملكة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. إن برنامج الأكاديمية لهذا العام يضم مجموعة رائعة من المتحدثين الذين يتناولون القضايا الأكثر أهمية، مما يمهد الطريق لإطلاق العديد من المناقشات.”

وتنظم معرض أوتوميكانيكا الرياض 2024 الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من ميسي فرانكفورت للمعارض، ويقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو 2024.

للاطلاع على جدول الأعمال وقائمة المتحدثين، يرجى زيارة موقع أكاديمية أوتوميكانيكا الرياض على:

https://www.automechanikariyadh.com/ar/events/academy.html

للتسجيل لحضور المعرض والأكاديمية:

https://register.visitcloud.com/survey/1bapae3l5h8ld?utm_source=registration&utm_medium=online&utm_campaign=website&utm_content=ar