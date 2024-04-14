شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - دفعت بيانات الوظائف وارتفاع الأسعار وقوة الاقتصاد الأمريكي مراقبي الأسواق إلى التشكيك في وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) هذا العام، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.قال جورج لاجارياس كبير الاقتصاديين في "مازارز" :"شخصيًا لن أتفاجأ إذا رأينا خفض أقل في أسعار الفائدة بنهاية العام".ويرى لاجارياس إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بأنه "لا يمكنه أن يخطئ مرة أخرى وسيخطئ إذا لم بتوخي الحذر".ويصر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على عدم خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر بينما يقول بعض الاقتصاديين إن البيانات الأخيرة دفعت بخفض أسعار الفائدة في الصيف إلى خارج مستوى الترجيح. وأكد تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة على استمرار الزخم لسوق العمل الأمريكي.اقرأ أيضاً: تشكيلة أزمات.. الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء منذ 30 عاماًيأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه عدد متزايد من المعنيين إمكانية عدم تخفيض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري الذي قال الأسبوع الماضي إن عدم التخفيض هو سيناريو محتمل إذا استمر التضخم في التحرك.أضاف لاجارياس أن خفض أسعار الفائدة في الصيف يبدو الآن أقل احتمالا بكثير.ويعكس تسعير السوق حالة عدم اليقين المستمرة مع احتمال خفض أسعار الفائدة الآن بنسبة أقل من 50% لكل من شهري يونيو ويوليو، وفقًا لأداة فيد واتش بأقل بكثير مما كانت عليه في بداية الشهر.أضاف لاجارياس بأنه على الرغم من ذلك فلا يزال من المحتمل جدًا أن يكون هناك خفض في أسعار الفائدة هذا العام 2024.اقرأ أيضاً: كيف تقدمت البنوك المركزية في معركتها ضد التضخم منذ بداية 2024؟وتابع ″لديهم بعض المساحة للتخفيض لكنهم لا يريدون أن يخطئوا إنهم لا يريدون أن يخفضوا الفائدة مع استمرار التضخم في تجاوز التوقعات لذا فهم يريدون رؤية المزيد من البيانات في الاتجاه الصحيح وهم على استعداد للانتظار".وتتزايد التكهنات بأنه قد لا يكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن الاقتصاديين ما زالوا منقسمين.وقالت شيريل يونج من شركة "روكفلر جلوبال" إن خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو لا يزال يبدو غير مرجحاً.بينما قال تورستن سلوك كبير الاقتصاديين في شركة "أبولو جلوبال مانجمنت" الشهر الماضي إنه لا يتوقع أي خفض لأن الاقتصاد الأمريكي "ببساطة لا يتباطأ كما أن شركة "فانجارد" لإدارة الأصول الأمريكية ليس لديها اعتقاد في إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.في حين قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق روجر فيرجسون إنه يرى فرصة بنسبة 10-15٪ لعدم وجود خفض هذا العام.لكن لا يزال محللون واقتصاديون آخرون يدعمون إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس إلى أنه يتوقع تخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام.بناءً على توقعات النمو والتضخم الحالية، صرح جان هاتزيوس كبير الاقتصاديين في بنك "جولدمان ساكس":إنه ”يتوقع بعض التخفيضات في أسعار الفائدة بناءً على ما قاله الرئيس جيروم باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي".وأضاف "سيعتمد توقيت ذلك بالطبع على البيانات على المدى القريب وعلى وظيفة رد الفعل من بنك الاحتياطي الفيدرالي ولكن وفقًا لتوقعاتنا سأكون مندهشًا تمامًا إذا لم نحصل على تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام".