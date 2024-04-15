شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، مؤكداً استمرار الحملات داخل المدينة للقضاء على اي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وأوضح المهندس رضوان عبد الرشيد، أن الإدارات المختصة بالجهاز، شنت حملة أسفرت عن إزالة شدة خشبية للردود الخلفي والجانبي لقطعة بقطاع ج إبني بيتك بالحي الرابع، وأيضا التحفظ على 4 سيارات نقل أخشاب من قطعة أخرى بقطاع أ بالحي الرابع إبني بيتك، وتم تحرير محاضر للمخالفين .

كما تم شن حملة إزالة لمباني غرف سطح مخالفة بقطعة بالحى المتميز ٢ منطقة ٧، وتم تحرير محضر بالواقعة، بجانب شن حملة إزالة للإشغالات وتم التحفظ على عدد من الأدوات، وكذا إزالة مباني غرف مخالفة بسطح قطعة بإبني بيتك قطاع أ بالحي الرابع، والتحفظ على سيارة ربع نقل محملة بالخشب من أمام قطعة أخرى بقطاع أ حي رابع وتم عمل محاضر للمخالفين.

كما تم تنفيذ حملة إزالة لإقامة مبان بقطعة بقطاع أ حي رابع إبني بيتك، وهي قطعة أرض مسحوبة وملك الجهاز، وتم إزالة المباني وتحرير محضر بالواقعة.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الحملات بقيادة المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة إدارات الأحياء والأمن، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.