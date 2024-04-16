شكرا لقرائتكم خبر دنتسو الشرق الأوسط تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة دنتسو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس، عن افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض بعد تسلمها ترخيص من وزارتي الاستثمار والتجارة لإنشاء مقر لها بالمملكة في خطوة استراتيجية تؤكد دورها الريادي في قيادة مسيرة التحول للمملكة ودعم المواهب المحلية الطموحة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وتسهم دنتسو، هي من بين شبكات الإعلام والإعلان في المنطقة، في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال دعمها للعديد من البرامج الحكومية والوزارية وأجندة الشركات الاستثمارية، وتقدم مجموعة من الحلول التسويقية الشاملة لتحويل رؤية السعودية 2030 إلى واقع ملموس للجمهور العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دينتسو أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا أندريه أندراد، يمثل افتتاح المقر الإقليمي في المملكة خطوة استراتيجية هامة تعكس التزام دنتسو الراسخ تجاه المملكة ودعمها لمسيرة التحول الاقتصادي فيها، ونؤمن بمستقبل المملكة الاقتصادي الواعد، ونؤكد على حرصنا الكامل على دعم شركائنا وعملائنا لتحقيق أجندات التحول الخاصة بهم، على ثقة بأن هذا التعاون المثمر سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.»

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة دينتسو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق الداعوق، عن سعادته بافتتاح المقر الإقليمي الجديد في الرياض، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية في مسيرة الشركة، وقال «نفتخر بأننا أول شركة إعلانية قابضة تقدم على هذه الخطوة، ونهدف من خلال هذا التوسع إلى المساهمة في وضع معايير بناء منظومة متطورة لقطاع الإعلام والإعلان في المملكة العربية السعودية، كونها تعد سوق استراتيجية رئيسة بالنسبة لدنتسو، نعمل فيها منذ أكثر من خمسة عشر عاما، ونرى في افتتاح هذا المقر خطوة طبيعية في مسار تطورنا، حيث نسعى إلى مواصلة بناء علاقات طويلة الأمد وموثوقة مع عملائنا وشركائنا والشعب في المملكة».

ومع التوسع السريع لقوتها العاملة في المملكة العربية السعودية، تهدف شركة دنتسو إلى أن تصبح لاعبا رئيسا في تنمية وتبني المواهب السعودية من خلال تعزيز الشراكات مع جامعات مثل جامعة الأمير سلطان، وبرامج توظيف الخريجين الجدد؛ حيث ستعمل على زيادة أعداد موظفيها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على المواهب النسائية، وتعمل كذلك على تطوير برامج تدريبية لتعزيز التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية.

وافتتحت شركة دنتسو مكتبا رئيسا جديدا في بوابة الأعمال في الرياض، وذلك لخدمة عملائها من الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات في المملكة، ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية دنتسو لتعزيز وجودها الحالي في الرياض ومكتبها الإضافي في جدة.