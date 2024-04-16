شكرا لقرائتكم خبر لوفتهانزا تخفض توقعات أرباحها لعام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خفضت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا توقعات أرباحها خلال العام الحالي، مبينة أن أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ستتراجع، في الوقت الذي تمتص فيه الشركة الآثار المالية لسلسلة الإضرابات العمالية خلال الشهور الماضية.

وقالت لوفتهانزا «إنها تتوقع تراجع أرباحها قبل حساب الضرائب والفوائد خلال العام الحالي إلى حوالي 2.2 مليار يورو 2.3 مليار دولار، مقابل 2.68 مليار يورو خلال العام الماضي.

كما جاءت تقديرات الشركة أقل من التقديرات السابقة لأرباح العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن لوفتهانزا القول «إن نتائج الربع الثاني من العام الحالي ستشهد نفقات إضافية بنحو 100 مليون يورو بسبب الخلافات مع العاملين لديها بشأن الأجور، والتي نجحت الشركة في الوصول إلى تسويات لها».

وتراجع سهم لوفتهانزا في تعاملات اليوم بنسبة 4.2% إلى 6.59 يورو، في حين تراجع السهم بنسبة 18% منذ بداية العام.

وأعلنت شركة «لوفتهانزا» ونقابة «أوفو» لأطقم الضيافة يوم الخميس الماضي في فرانكفورت التوصل لاتفاق حول محاور اتفاقية أجور جديدة لمدة ثلاثة أعوام - حتى نهاية عام 2026 - لأطقم الضيافة لدى لوفتهانزا.

وعلى ثلاث مراحل سترتفع رواتب ما يقرب من 19 ألف موظف بنسبة 17.4%، كما سيتم زيادة بعض البدلات.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على دفع مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة 3 آلاف يورو في أقرب وقت ممكن. ولا تزال الاتفاقية في انتظار موافقة أعضاء النقابة خلال اقتراع جديد.

وكانت النقابة قد طالبت في الأصل بزيادة الرواتب بنسبة 15% لمدة 18 شهرا. وسترتفع الرواتب الآن بنسبة 8% بحلول الأول من مايو هذا العام، وبنسبة 5% بحلول الأول من مارس 2025، وبنسبة 3.5 % بحلول الأول من مارس 2026 ويؤدي ذلك إجمالا إلى زيادة قدرها 17.4% طوال الفترة مع تأثير الفائدة.

في المقابل ألزمت «أوفو» نفسها بعدم الدعوة إلى إضرابات لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء الاتفاقية الجماعية مطلع عام 2027.